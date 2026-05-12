В Нижневартовске с 12 по 15 мая изменили движение автобусов на пяти маршрутах

Фото: Домтрансавто Нижневартовск

Сегодня, 12 мая, в Нижневартовске сразу пять маршрутов будут ходить по измененным схемам. Речь идет о маршрутах № 3, 13, 16, 17 и 21. Такие изменения продлятся по 15 мая в связи с ремонтными работами на улице Интернациональная. Здесь специалисты на участке от улицы Северная до улицы Зимняя перекрыли дорогу. Об этом сообщает «Домтрансавто Нижневартовск».

Маршрут № 3 пойдет так:

Пос. Северная роща → ул. 60 лет Октября → ул. Кузоваткина → ул. Мира → ул. Маршала Жукова → ул. Зимняя → МЖК.

Обратно — по тому же маршруту.

Маршрут № 13 движется от

ПАТП (ул. Индустриальная) → ул. Ленина → ул. Нефтяников → ул. Мира → ул. Ханты-Мансийская → ул. Интернациональная → ул. Северная → ул. Зимняя → МЖК.

Обратно — по тому же маршруту.

Маршрут № 16 отправляется от

ПАТП → ул. 60 лет Октября → ул. Чапаева → ул. Интернациональная → ул. Нефтяников → ул. Северная → ул. Зимняя → МЖК.

Обратно — по тому же маршруту.

Маршрут № 17 идет от

Пос. Северная роща → ул. 60 лет Октября → ул. Дружбы Народов → ул. Мира → ул. Чапаева → Ж/д вокзал → ул. Северная → ул. Зимняя → МЖК.

Обратно — по тому же маршруту.

Маршрут № 21 отправляется от

Аэропорт → ул. Авиаторов → ул. Индустриальная → ул. Мира → ул. Кузоваткина → ул. 60 лет Октября → ул. Ханты-Мансийская → ул. Мира → ул. Героев Самотлора → ул. Профсоюзная → ул. Ханты-Мансийская → ул. Интернациональная → ул. Чапаева → Ж/д вокзал → ул. Северная → ул. Зимняя → МЖК.

Обратно — по тому же маршруту.