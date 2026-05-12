В Нижневартовске при пожаре в пятиэтажном доме пострадал мужчина

Фото: Типичный краб Нижневартовск

Пожар в пятиэтажном доме №1 на Комсомольском бульваре произошел в понедельник, 11 мая. Горела квартира на 4 этаже. На место приехали пожарные, пострадал один человек.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, на момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление из окна четвёртого этажа. Пламя повредило двухкомнатную квартиру на площади 20 квадратных метров. Пострадал мужчина. Спасатели эвакуировали 10 человек, в том числе трое детей. Предварительной причиной возгорания назвали стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

За прошедшие сутки подразделения МЧС России по округу на пожары привлекались 5 раз.