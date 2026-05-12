Ветер стих и пришло потепление до +15 градусов: погода в Югре 12 мая 2026 года

Во вторник, 12 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололед. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура +5...+10 градусов, местами по западной половине до +15 градусов, местами по восточной половине до 0 градусов.

В Ханты-Мансийске сегодня переменная облачность, северо-западный ветер 3-7 метров в секунду. Утром солнечно -4 градуса. Днем от -2 до +2 градусов. Вечером -2 градуса. Осадков не ожидается.

В Сургуте сегодня пасмурно, без осадков, северо-западный ветер 6-10 метров в секунду. Сейчас -2 градуса. Днем от -2 до 0 градусов. Вечером -3 градуса.

В Нижневартовске пасмурно, осадки в виде небольшого снега и мокрого снега, ветер западный, северо-западный 6-10 метров в секунду. Сейчас -3 градуса. Днем -2...-3 градуса. Вечером -2 градуса.

В Нефтеюганске пасмурно, без осадков, северо-западный ветер 4-9 метров в секунду. Утром -2 градуса. Днем от -2 до 0 градусов. Вечером -2 градуса.

В Когалыме пасмурно, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, ветер северо-западный 5-12 метров в секунду. Утром на термометре -4 градуса. Днем от -4 до -1 градуса. Вечером -3 градуса.

В Нягани утром переменная облачность, день солнечный, вечер ясный, без осадков. Ветер северо-западный 3-7 метров в секунду. Сейчас -1 градус, днем +2...+7 градусов, вечером +1 градус.

В Мегионе пасмурно, днем небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Утром -2 градуса. Днем -1 градус. Вечером -2 градуса.

В Радужном пасмурно, утром небольшой снег, ветер западный, северо-западный 4-11 метров в секунду. Утром -2 градуса. Днем от -1 до 0 градусов. Вечером -1 градус.

В Лангепасе пасмурно, мокрый снег, ветер северо-западный 4-10 метров в секунду. Утром -3 градуса. Днем от -3 до -1 градуса. Вечером -2 градуса.

В Лянторе пасмурно, осадков не ожидается, северо-западный ветер 4-9 метров в секунду. Утром -3 градуса. Днем от -2 до 0 градусов. Вечером -2 градуса.

В Урае солнечно, без осадков, вечером переменная облачность, ветер северный 1-7 метров в секунду. К ночи сменится на юго-восточный 1-4 метров в секунду. Сейчас -3 градуса. Днем на столбиках термометров окажется +8...+12 градусов. Вечером +5 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-9 метров в секунду. Сейчас -3 градуса. Днем +1...+5 градусов, вечером +0 градусов.

В Пыть-Яхе пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Сейчас -1 градус. Днем от -1 до 0 градусов. Вечером -3 градуса.

В Югорске солнечно, вечером переменная облачность, без осадков. Ветер северный, восточный 1-6 метров в секунду. Сейчас +2 градуса. Днем +6...+12 градусов. Вечером +5 градусов.

В Покачах пасмурно, небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-западный 4–11 метров в секунду. Сейчас -3 градуса. Днем от -3 до -1 градуса, вечером -2 градуса.

В Советском солнечно, без осадков, вечером переменная облачность. Ветер северный, северо-западный, восточный 1-6 метров в секунду. Сейчас +1 градус. Днем +6...+12 градусов. Вечером +4 градуса.