В жутком ДТП на трассе Ханты– Мансийск – Тюмень погибли 2 человека и 1 пострадал

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 11 мая, ранним утром на на 635 км автодороги Ханты–Мансийск – Тюмень в Нефтеюганском районе.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 04:15 водитель BMW врезался в дорожное ограждение, после чего автомобиль отбросило на встречку, где в него влетел большегруз MAN. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались, еще один пассажир с травмами доставлен в больницу города Пыть-Яха.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП. На место происшествия выезжал и.о. Нефтеюганского межрайонного прокурор. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.