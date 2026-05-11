По факту ДТП с автобусом под Когалымом, где погибли 2 человека, возбуждено уголовное дело

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Появились подробности дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и автомобиля Haval 10 мая на трассе при подъезде к городу Когалыму. Погибли два человека, еще трое получили травмы.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, автобус «НефАЗ» перевозил работников предприятия. Водитель автобуса выехал на встречку и врезался в автомобиль. В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля, еще один пассажир Havalа получил травмы. Также пострадали два работника предприятия из автобуса.

По факту произошедшего организована процессуальная проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Когалыма также проводит проверку по факту ДТП с автобусом. На месте происшествия выезжал и.о. прокурора города.

Надзорное ведомство признало законным возбуждение следователями Когалыма уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».