В Центре охраны материнства и детства в Сургуте в апреле родились 544 малыша

Президент Центра охраны материнства и детства, который расположен в Сургуте, Лариса Белоцерковцева поделилась счастливой статистикой за апрель 2026 года.

На свет появились 544 малыша - 287 мальчиков и 257 девочек. Восемь семей стали родителями двойняшек. Еще 11 малышей появились на свет благодаря ЭКО.

Самым крупным ребенком месяца оказался мальчик. Он родился 15 апреля с весом 4990 г и ростом 56 см. Самым богатым на рождения днем стало 13 апреля - 24 ребенка: 12 мальчиков и 12 девочек.

Всего за прошедшие четыре месяца 2026 года в центре родились 1098 мальчиков и 1093 девочки, среди них - 26 двоен. 90 малышей появились благодаря ЭКО.

Рассказала Лариса Белоцерковцева и о рожденных 9 мая малышах. В День Победы в Сургуте родились 13 малышей: 7 мальчиков и 6 девочек. Первым в 00:25 на свет появился мальчик весом 3600 граммов и ростом 53 см.