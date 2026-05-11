По югу региона до +11 градусов: погода в Югре 11 мая 2026 года

В понедельник, 11 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре облачная с прояснениями погода, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах метель, на дорогах местами снежные заносы. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, в отдельных районах порывы 17-22 метров в секунду. Температура воздуха -1...+4 градуса, местами по западной половине +6...+11 градусов.

В Ханты-Мансийске преимущественно облачная погода. Утром небольшой снег, ветер северо-западный 5-8 метров в секунду и -3 градуса. Днем -2 градуса, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Вечером снег, ветер западный 3-9 метров в секунду и -3 градуса.

В Сургуте весь день пасмурно и небольшой мокрый снег. Утром западный ветер 7-10 метров в секунду и -4 градуса. Днем северо-западный ветер 8-12 метров в секунду и от -3 до -1 градуса. Вечером снова -3 градуса, ветер ослабнет до 2-6 метров в секунду.

В Нижневартовске весь день пасмурно и кратковременный снег. Утром -6 градусов, ветер северо-западный 6-13 метров в секунду. Днем -4 градуса, ветер западный 6-14 метров в секунду. Вечером -3 градуса, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

В Нефтеюганске пасмурно, весь день слабый снегопад, который усилится к ночи. Утром западный ветер 6-10 метров в секунду и -4 градуса. Днем от -3 до -1 градуса, ветер северо-западный 8-11 метров в секунду. Вечером -3 градуса и ветер ослабнет до 2-8 метров в секунду.