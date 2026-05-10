Девушка из Когалыма сбежала от матери в Сургут, чтобы отдать мошенникам 40 тысяч евро

Полиция Когалыма помогла разыскать 19-летнюю девушку и вернуть в семью 40 тысяч евро. Деньги югорчанка намеревалась отдать угрожавшим ей мошенникам.

По данным УМВД России по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Когалыма обратилась 55-летняя местная жительница, которая заявила о пропаже 19-летней дочери. Женщина подозревала, что дочь могла стать жертвой мошенников, ведь ночью она тайком забрала из дома 40 тысяч евро и исчезла.

Беглянку быстро нашли. Она оказалась в одном из торговых центров Сургута, где ждала посредницу аферистов, чтобы передать ей деньги. Полицейские задержали и пособницу преступников. Ею оказалась 20-летняя сургутянка, которая тоже попала на уловки мошенников. Назвав пароль «белый бакс» она забрала у когалымчанки около 20 тысяч евро. Полиция успела изъять у нее оставшиеся 10 тысяч евро и около 380 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Часть денег возвращена владелице.