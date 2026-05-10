В жутком ДТП с автобусом под Когалымом погибли 3 человека и 4 пострадали

Фото: скрин с видео ГАИ ХМАО-Югры

Сегодня утром, 10 мая, на 47 километре трассы под Когалымом произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

По данным Госавтоинспекции города Когалыма, водитель автобуса «Нефаз» 1957 года рождения нарушил правила расположения автобуса на дороге и столкнулся с автомобилем Haval, которым управлял водитель 1969 года рождения. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира Haval, еще два пассажира автобуса «Нефаз» и два пассажира Haval получили травмы и были доставлены бригадой скорой помощи в Когалымскую городскую больницу.

Напомним, сегодня в Югре из-за непогоды и плохой видимости полностью была закрыта для движения трасса на Тюмень. Сейчас не пропускают автомобили на Когалым-Сургут 0 - км 11, Когалым-Нижневартовск км 0 - км 4. Движение полностью перекрыто в направлениях из г. Когалыма в сторону г. Сургут и г.Нижневартовск. На автомобильной дороге Нягань-Талинка сохраняется полное перекрытие движения для всех транспортных средств со стороны Нягани в сторону Талинки.

На автомобильной дороге Югра 202 км (кольцевая развязка) гибдд открыло движение в сторону г.Нягань и в сторону г.Советский. В сторону г.Ханты-Мансийск пропускают группами по 5 машин.

На автомобильной дороге Югра км 369 ГИБДД открыто движение для всех видов транспортных средств группами по 5 машин.