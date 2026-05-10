Снегопад, метели и штормовой ветер: погода в Югре 10 мая 2026 года

В воскресенье, 10 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре облачная с прояснениями погода. По западным и восточным районам небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и дождя, в центральных районах осадки, местами сильные в виде снега и дождя. В отдельных районах гололед и метель. Ветер северных направлений 15-20 метров в секунду, местами очень сильный ветер порывами 25 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1...-4 градуса, в Нижневартовском районе +6...+11 градусов.

В Ханты-Мансийске пасмурно и сильный снегопад, который прекратится только к вечеру. Сейчас -6 градусов, северо-западный ветер 10-16 метров в секунду. Днем -6...-8 градусов, сила и направление ветра не изменится. Вечером -3...-4 градуса, ветер ослабнет до 3-10 метров в секунду.

В Сургуте весь день пасмурно. С утра дождь и +4 градуса. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Днем мокрый снег, похолодает до -2...-3 градуса, ветер сменится на северо-западный и усилится до 11-23 градусов. Вечером на город обрушится мощный снегопад, температура воздуха упадет до -4 градусов, ветер 11-20 метров в секунду.

В Нижневартовске пасмурно. Сейчас +6 градусов и льет дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Днем похолодает с +4 до 0 градусов, пойдет мокрый снег. Ветер сменится на юго-западный и усилится до 8-15 метров в секунду. Вечером снегопад, температура воздуха упадет до -4 градусов. Ветер снова сменится уже на северо-западный и усилится до 12-21 метра в секунду.

В Нефтеюганске тоже облачная погода. Утром +2 градуса, мокрый снег, ветер юго-западный 4-8 метров в секунду. Днем похолодает с 0 до -4 градусов и повалит снег. Ветер сменится на северо-западный 11-21 метров в секунду. Вечером тоже -4 градуса, снегопад, сила ветра 10-19 метров в секунду.