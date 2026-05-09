Все поселения Сургутского района отпраздновали День Победы с размахом

Фото: администрация Сургутского района

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре массово отпраздновали 81-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Шествия, акции, концерты, объединяющие всех, кто чтит память и подвиги героев, отстоявших свободу и независимость России, прошли во всех муниципалитетах.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал, какие мероприятия прошли в Сургутском районе в честь Дня Победы.

Так, в Белом Яре в торжественном шествии кадетов приняли участие порядка 90 школьников из Белого Яра, Солнечного и Барсово. Главными зрителями стали дети войны, представители общественной организации ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров Сургутского района, а также почетные гости, среди которых была труженица тыла София Сергеевна Кудряшова. Ветеран живет в деревне Юган вместе с детьми и внуками. Она все еще помнит день, когда советские солдаты сокрушили фашистов.

— Как раз поливали колхозный огород, а тут рядышком с нашим домом было. Да столько крику было, столько было плача. Вёдра с водой все сразу же вылили тут же всё. Очень много плача было. Тут же все погибли. У нас вернулись только молодёжи двое. Один без руки, правда. И всё. Остальные все многосемейные остались без отцов, — вспоминает София Кудряшова.

После шествия сельчан ждал концерт в зале Районного центра культуры. На сцене выступили лучшие творческие коллективы муниципалитета.

- В концерт также вошли театрализованные эпизоды, созданные на основе воспоминаний и дневников наших земляков - участников Великой Отечественной войны. Завершился праздник снова на площади: там звучали песни военных лет, а всех желающих угощали солдатской кашей, - рассказал Андрей Трубецкой.

А на площади МАУК КДЦ «Премьер» поселка Фёдоровский еще до начала проведения торжественного митинга звучали песни и мелодии военных лет. Волонтёры Победы помогали ветеранам и труженикам тыла занять почётные места напротив сцены. На праздник федоровчане пришли с портретами героев, чтобы пройти с ними в рядах «Бессмертного полка».

Во время мероприятия вынесли Знамя Победы с именами земляков. Героев, павших на полях сражений, умерших от ран, переживших ужасы концлагерей и тружеников тыла, все присутствующие почтили минутой молчания. Право возложить гирлянду Славы к памятнику «Всем погибшим за Отечество» было предоставлено курсантам военно патриотических клубов Сургутского района. Митинг завершился выступлением творческих коллективов.

- В маленьком слове «Победа» заключены судьбы и жизни миллионов советских граждан. Эту победу ковали не за счет каких-то технических средств, эту победу ковали наши деды и прадеды, которые умирали на фронте, наши матери, бабушки и прабабушки, работая на износ, полуголодные, по 16 часов в день. Эту победу ковали дети, которые вынуждены были стать взрослыми и работать наравне с ними. Мы эту победу выстрадали, выстояли, мы ее никому не отдадим и никому не позволим переписать историю. Сегодня с нами в строю ветераны и те, кто погиб на войне, в «Бессмертном Полку». Они вместе с нами празднуют эту Победу. Желаю всем нам мирного неба над головой, счастья! Слава солдатам Великой Отечественной войны. Слава России. С Днем Победы! – поздравила федоровчан заместитель главы Сургутского района Ольга Журавская.

Перед населением также выступили председатель Думы Сургутского района Анатолий Полторацкий и глава г.п. Федоровский Сергей Болотов и представитель СВО Александр Гриценюк. Они поблагодарили всех, кто в эти дни стоит на страже Родины, а также подчеркнули важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений в деле защиты Отечества.

- Испокон веков известно, что пока существует память, пока мы помним своих героев, которые воевали за мирное небо и нашу независимость, мы - сильны и непобедимы. И в нашей семье были герои. Мой дед прошел всю войну, он получил несколько ранений. Мы с ним много общались. Помню его еще живым.Сегодня его с нами нет. То что я помню из рассказов деда, а он был очень скуп на воспоминания о войне, все-таки это было не помпезно, а страшно. Сегодня наши ребята вынуждены повторять подвиг дедов и заниматься тем, чем занимались наши предки, бороться с фашизмом, – поделился Игорь Бруслиновский, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа– Югры.

Всего из поселений Сургутского района на фронт в годы Великой Отечественной войны были призваны 2 615 человек, 1240 из них – навсегда, 924 – погибли в сражениях, 181 человек пропал без вести, 133 – умерли от ранений. Для сохранения памяти о героях в 2025 году в Сургутском районе была издана «Книга памяти».