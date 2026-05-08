Главврача стоматологической поликлиники в Ханты-Мансийске уволили в связи с утратой доверия

Главврача Ханты-Мансийской клинической стоматологической поликлиника Казакову уволили в связи с утратой доверия.

По данным «Судов Югры», женщина, замещая должность руководителя поликлиники, допустила нарушения антикоррупционного законодательства. Она представила заведомо неполные и недостоверные сведения о своих доходах, имуществе.

Ранее Департамент здравоохранения Югры приказом привлек Казакову к дисциплинарной ответственности. Однако суд счел это наказание мягким и возложил на департамент обязанность расторгнуть трудовой договор с Казаковой, освободив её от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Женщина подала встречный иск, но суд его отклонил.