Две семьи из Нягани остались без жилья из-за пожара

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Спасатели 7 мая ликвидировали пожар в двухквартирном доме в городе Нягани. Сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном жилом доме на улице Комарова поступило около полудня. Пострадавших и погибших нет. Обе семьи были эвакуированы до прибытия подразделений.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, первые пожарно-спасательные расчёты зафиксировали открытое горение кровли по всей площади. Была угроза распространения огня на соседние строения. Пожар был локализован в 12:15. Открытое горение было ликвидировано в 12:24, а полная ликвидация последствий пожара — в 14:55. Результатом пожара стало то, что обе квартиры выгорели каждая на площади 80 квадратных метров, также уничтожена беседка на площади 16 квадратных метров.

К тушению привлекались 22 человека личного состава и 6 единиц спецтехники МЧС России. Причина возгорания устанавливается дознавателями.