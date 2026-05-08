В Югре сейчас проживают 547 ветеранов Великой Отечественной войны

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в настоящее время проживают 547 ветеранов Великой Отечественной войны, включая фронтовиков, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и вдов участников войны.

По данным Соцфонда ХМАО-Югры, самое большое количество ветеранов живут в Сургуте - 128 фронтовиков. В Нижневартовске проживают 59 ветеранов. В Ханты-Мансийск их сейчас живут 53 человека. В Советский район проживают 39 ветеранов, а в Нефтеюганске 34 фронтовика. В Покачах и Радужном живут по два человека.

Кроме того, в регионе насчитывается 15 780 «детей войны», которые родились с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года. Все перечисленные ветераны имеют право на региональные и федеральные льготы.