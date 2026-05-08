Суд Нефтеюганска поставил точку в деле с депутатом Александром Никитиным

Фото: Суды Югры

Судебная коллегия по административным делам рассмотрела в апелляцию по иску прокурора к Думе города Нефтеюганска и депутату Александру Никитину. Депутат требовал признать незаконными решения Думы об освобождении от должности председателя Думы Никитина и досрочном прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия.

По данным «Судов Югры», Александр Никитин нарушил антикоррупционное законодательство, скрыв доходы своей семьи. Суд удовлетворил иск, но в декабре прошлого года депутат Никитин обжаловал это решение. Апелляционная инстанция пришла к следующим выводам: в части признания незаконным решения Думы от 7 февраля 2024 года и досрочного прекращения полномочий депутата в связи с утратой доверия решение суда первой инстанции отменено.

То, что депутат не отразил в декларации участие в коммерческой организации и не указал доходы от родственников, признано несущественным. Эти действия не влекут утрату доверия с необходимостью досрочного прекращения полномочий. Однако восстановить в должности председателя Думы у Никитина не получится, так как Дума города Нефтеюганска спустя полтора года после принятия решения о мере ответственности изменила её на более мягкую, а затем избрала депутата председателем Думы.