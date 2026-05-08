В Советском прощаются с погибшим на СВО Вадимом Ардуановым

Сегодня, 8 мая, в городе Советском Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прощаются с погибшим в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции Вадимом Вакильевичем Ардуановым. Проводит бойца в последний путь можно с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале.

- Вадим родился 11 июня 1994 г. в с. Иштеряки Пермского края там же учился. После службы в армии переехал в наш город Советский. Здесь работал и женился. Он был очень добрым и достойным человеком, хорошим семьянином, – говорится в тг-канале «ЧП Югорск».

В сентябре 2022 года Вадима мобилизовали и отправили в зону проведения СВО. Он был водителем отделения «радиопомех» с позывным «Тихий». Погиб Вадим 9 апреля 2026 год в селе Новоторецкое Покровское направление. У него остались мама, жена и трое детей.

Похоронят бойца на малой Родине в селе Иштеряки Уинского района Пермского края.