Прохладно и местами дождь: погода в Югре 8 мая 2026 года

Фото: Типичный краб Нижневартовск

В пятницу, 8 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов, по северной половине +4...+9 градусов.

В Ханты-Мансийске утром солнечно и +4 градуса. Днем переменная облачность, +7...+11 градусов. Вечером +6 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, северо-западный, западный, северный 2-6 метров в секунду.

В Сургуте сегодня переменная облачность, без осадков. Сейчас +4 градуса. Днем +9...+10 градусов. Вечером +6 градусов. Ветер северо-восточный, северный, восточный 2-8 метров в секунду.

В Нижневартовске переменная облачность, вечером пасмурно, без осадков. Сейчас +7 градусов. Днем +7...+9 градусов. Вечером +5 градусов. Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду.

В Нефтеюганске весь день переменная облачность, вечером пасмурно, без осадков. Утром +6 градусов. Днем +10...+11 градусов. Вечером +6 градусов. Ветер северо-восточный, северо-западный, восточный 2-7 метров в секунду.

В Когалыме утром на термометре +3 градуса. Весь день переменная облачность, осадков не ожидается. Днем +5...+7 градусов. Вечером +3 градуса. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду.

В Нягани переменная облачность, вечером облачно, без осадков. Сейчас +4 градуса, днем +8...+10 градусов, вечером +6 градусов. Ветер северо-западный, северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду.

В Мегионе переменная облачность, без осадков. Утром +7 градусов. Днем +9...+10 градусов. Вечером +5 градусов. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Утром +4 градуса. Днем +6...+8 градусов. Вечером +3 градуса. Ветер западный, северо-западный 3-9 метров в секунду.

В Лангепасе переменная облачность, без осадков. Утром +7 градусов. Днем +9...+11 градусов. Вечером +5 градусов. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду.

В Лянторе сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Утром +5 градусов. Днем +9 градусов. Вечером +5 градусов. Ветер северный, северо-западный, западный, восточный 2-6 метров в секунду.

В Урае переменная облачность, вечером облачно, без осадков. Сейчас +7 градусов. Днем на столбиках термометров окажется +13...+17 градусов. Вечером +10 градусов. Ветер северный, северо-восточный, юго-восточный 2-7 метров в секунду.

В Белоярском до обеда переменная облачность, после – пасмурно, без осадков. Сейчас +2 градуса. Днем +4...+8 градусов, вечером +3 градуса. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 2-9 метров в секунду.

В Пыть-Яхе переменная облачность, без осадков. Сейчас +5 градусов. Днем +10...+12 градусов. Вечером +7 градусов. Ветер северо-западный, северный, юго-восточный 1-7 метров в секунду.

В Югорске переменная облачность, вечером пасмурно и дождь. Сейчас +6 градусов. Днем +9...+12 градусов. Вечером +7 градусов. Ветер северный, северо-восточный, восточный 1-7 метров в секунду.

В Покачах сегодня переменная облачность, без осадков. Сейчас +4 градуса. Днем +7...+9 градусов, вечером +4 градуса. Ветер северо-западный, западный 1–7 метров в секунду.

В Советском переменная облачность, вечером пасмурно и дождь. Сейчас +5 градусов. Днем +9...+12 градусов. Вечером +7 градусов. Ветер северный, северо-восточный, восточный 1-6 метров в секунду.