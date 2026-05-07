В Когалыме 9 мая перекроют часть дорог

Администрация Когалыма предупреждает водителей о том, что 9 мая из-за проведения мероприятий, посвящённых празднованию 81-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне, будет прекращено движение транспорта.

С 08:00 до 17:00 часов ограничат движение от улицы Ленинградская, дом 1 до улицы Сибирская, дом 13, от улицы Бакинская, дом 63 до проезда Сопочинского, дом 1, от проезда Солнечный, дом 21 до проезда Солнечный, дом 5.

Пешеходные зоны будут установлены с 12:30 до 14:30 на участках от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, проезда Сопочинского, проезда Солнечный, улицы Сибирская до улицы Степана Повха, дом 16 до улицы Степана Повха, дом 12 до пересечения улиц Мира, Молодёжная до пересечения улиц Молодёжная, Ленинградская.