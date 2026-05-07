Опять Мухаммед: новорожденных мальчиков в Югре чаще называют арабским именем

Имя Мухаммед продолжает удерживать первенство среди самых популярных имен, данных новорожденным мальчикам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Это имя держит лидерство уже больше четырех лет и всего один месяц с начала 2026 года уступило место Михаилу. Но арабское имя вновь взяло верх.

По данным портала ЗАГС, несмотря на колебания в отдельных месяцах, Мухаммад остается самым популярным. С начала года в Югре родилось уже 96 Мухаммедов. Михаилы оказались на 2 месте – 82 малыша. Третье место занял Александр – 69 мальчишек.

Зато тренд с Аминами сместился еще в прошлом году и имя продолжает уже на протяжении нескольких месяцев уступать другим именам. Самое популярное имя для девочек в Югре – уже набившая оскомину София – 80 малышек получили это имя с начала года. На втором месте Анна – 65 девочек. На третьем Василиса – 59 малышек. Амин родилось всего 54.