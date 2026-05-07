В Сургуте перекроют часть улиц в связи с празднованием Дня Победы

Два дня подряд в Сургуте будут перекрыты часть улиц. Так, 8 мая из-за легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне на пять часов перекроют движение транспорта на участке улицы Университетской. Ограничение действует с 9:00 до 14:30 .

9 мая будут перекрыты несколько улиц в 8, 9 и 10 микрорайонах города. С 7:00 и до 17:00 закрыт для проезда участок улицы Энергетиков (от бульвара Свободы до Гагарина), также участок улицы Республики (от здания Центральной библиотеки до улицы Энгельса). Будет ограничено движение и по проспекту Ленина (от улицы Рабочей до Университетской), улице Гагарина (от Энгельса до Энергетиков), Университетской (от улицы Сибирской до улицы Энергетиков) и Энгельса (от Энергетиков до Югорского тракта).

В оба дня ограничений будут изменены маршруты городских автобусов. Они пойдут в объезд закрытых улиц.