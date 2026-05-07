НовостиПроисшествия7 мая 2026 10:18

Директор фирмы из Нефтеюганска скрыла от налоговой 59 млн рублей

Нина БАРИНОВА
Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ЮграСпецАвтоТранс». Женщина обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, с 2017 по 2020 год директор уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в размере свыше 59 млн рублей. Она вносила в налоговые декларации ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивным операциям с рядом организаций. На имущество обвиняемой наложен арест на сумму свыше 64 млн рублей.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.