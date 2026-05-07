Жителя Когалыма закрыли в СИЗО за госизмену

Когалымский городской суд избрал меру пресечения местному жителю. Его заключили под стражу на 2 месяца. Мужчину обвиняют в тяжком преступлении – государственная измена.

- 6 мая 2026 года постановлением Когалымского городского суда ХМАО-Югры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу жителю г. Когалыма, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ (Государственная измена), – говорится в сообщении «Судов Югры»

Мужчина отправился в СИЗО на 2 месяца. Ему грозит длительный тюремный срок.