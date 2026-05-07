Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска поднялся до 780 см

На утро 7 мая уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска составляет 780 сантиметров. За сутки вода поднялась всего на 20 сантиметров. Последние два дня подъем воды в реке замедлился. Об этом сообщает городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижневартовска.

До критического уровня в 900 сантиметров остается еще 120 сантиметров. Если отметка будет превышена начнет подтапливать Плиевские дачи и дачи РЭБ флота. На реке Обь в настоящее время все еще наблюдается ледоход. Его голова уже на подходе к Ямалу.

В МЧС России по ХМАО-Югре судоводителей предостерегают от выхода на акватории Оби и её проток. Необходимо дождаться полного прохождения ледохода. Движение льдин и ледовые заторы являются опасностью для маломерных судов. Плавсредства под напором льда могут быть зажаты, получить повреждения корпуса или двигателя.