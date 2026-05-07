Кондинца оштрафовали за прописку в своем доме семьи из Киргизии

Житель Кондинского района стал уголовником за то, что прописал в своем доме семью из Республики Киргизия в составе 4 человек. Он зарегистрировал на своей жилплощади родителей и двух детей 2021 и 2025 г.р., но жила семья в другом месте.

О фиктивной прописке узнали в миграционке. На кондинца завели уголовное дело. Позже суд признал югорчанина виновным и приговорил к уплате уголовного штрафа в размере 108 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил судебным приставам города Урая.

Пристав уведомил мужчину о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неуплаты уголовного штрафа ему могут заменить наказание на более строгое. С погашением долга кондинец тянуть не стал и закрыл его.