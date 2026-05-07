В Нижневартовске пьяный бесправник сбил на перекрестке светофор, уехал с места ДТП, а после пытался дать взятку инспектору

Скрин с видео СУ СК по ХМАО-Югре

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Нижневартовска. Мужчина обвиняется в покушении на дачу взятки за совершение незаконных действий.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, 3 мая 2026 года пьяный вартовчанин сель за руль и поехал по городу. Во время поворота он сбил светофорную опору и уехал с места ДТП. При оформлении протокола инспектором, водитель попытался подкупить сотрудника ДПС, пытаясь ему вручить 50 тысяч рублей. Взамен он просил не оформлять на него протокол. Мужчину предупредили, что его действия незаконны, но он настаивал на даче взятки инспектору. Сейчас мужчина признает свою вину. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Автомобиль помещён на штрафстоянку.

Ему грозит штраф в размере до 1,5 млн рублей или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до восьми лет.