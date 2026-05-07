Блогерша из Нефтеюганска стала участницей второго сезона шоу «Мастер игры»

В психологическом игровом реалити «Мастер игры» на ТНТ сыграет блогерша из Нефтеюганска Евгения Кривцова. Она приняла участие во втором сезоне этого шоу и, по мнению его организаторов, стала настоящим профи жанра реалити. Северянка умело плетет интриги, оставаясь при этом самой собой. Вместе с Женей в реалити участвуют экстрасенсы Влад Череватый и Максим Левин, а также известный адвокат Михаил Терёхин, блогер и бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров и музыкант Тони Толмацкий.

- Я фанат реалити, но не все шоу досматриваю до конца. “Мастер игры” смотрела до самого финала, прикольный, классный формат, не похожий на другие. Здесь работает мозг и почти совсем не работает физическая сторона. Только интуиция, и все связано с этим. Классно проверить себя, попробовать поиграть, посмотреть, насколько далеко я могу зайти в этом шоу. Когда мне пришло предложение, я немного подумала и согласилась. К тому же во втором сезоне “Мастера игры” собрали самый крутой и мощный состав, сюда приехали мастодонты реалити! Но об этом я узнала уже позже…, – рассказала Женя Кривцова.

По правилам игры, участников разделяют на два лагеря. Трое переходят на «тёмную» сторону, остальные играют по-честному. Честные должны вычислить «тёмных». В финале каждого выпуска за круглым столом участники обсуждают, кто должен покинуть проект.