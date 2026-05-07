Вартовчанку осудили за массовое ДТП, после которого она сбежала

Жительница Нижневартовска 8 января 2026 года спровоцировала массовое ДТП, в котором пострадали ребенок и водитель автомобиля HAVAL. Водитель лишена прав на один год.

По данным «Судов Югры», ДТП произошло в районе дома 89Б по улице Интернациональной в Нижневартовске. Дама на своей Audi при развороте вне перекрестка не пропустила HAVAL, который, уходя от столкновения, врезался в стоящий автомобиль Mitsubishi, после чего виновница аварии покинула место ДТП. В результате аварии несовершеннолетний пассажир и водитель автомобиля HAVAL получили телесные повреждения.