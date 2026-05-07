НовостиОбщество7 мая 2026 8:43

В Югре открылась речная навигация

Нина БАРИНОВА
Фото: АО «Северречфлот»

Сегодня, 7 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре открылись первые речные маршруты в отдаленные территории. Реки Югры почти все очистились от ледохода и начинается навигация.

В настоящее время рейсы открыты по четырем направлениям: Междуреченский — Луговой; Междуреченский — Кондинское; Ханты-Мансийск — Выкатной, Ханты-Мансийск — Кондинское; Ханты-Мансийск — Горноправдинск — Цингалы.

До 19 мая будут открыты уже все рейсы. Всего «Северречфлот» будет обслуживать 27 маршрутов в семи районах Югры. Скоростные суда будут заходить в 124 населённых пункта.