Скрин с видео СУ СК по ХМАО-Югре

Жителя Сургута 1989 года рождения обвиняют в совершении тяжкого преступления - содействии террористической деятельности. Мужчину уже заключили под стражу. Ему грозит серьезный тюремный срок.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, сургутянин поддерживал идеологию запрещенной террористической организации. В социальной сети он начал переписку с представителем террористического сообщества, а затем передал ему доступ к своей учетной записи в другом популярном мессенджере. Позже его аккаунт использовался террористами для связи и совершения преступлений. Сургутянин был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Видео СУ СК по ХМАО-Югре Жителя Сургута задержали за содействие террористам

По уголовному делу проводятся следственные действия.