НовостиОбщество7 мая 2026 6:59

За дебош в больнице жителя Мегиона арестовали на 10 суток

Нина БАРИНОВА
В отношении хулигана было возбуждено административное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Мегиона явился в приемное отделение городской больницы устроил дебош. Мужчина вел себя агрессивно и вызывающе. Он громко кричал, матерился, размахивал руками. На просьбы успокоиться не реагировал и продолжал вести себя агрессивно. На место была вызвана полиция. В отношении хулигана было возбуждено административное дело.

- При рассмотрении административного материала лицо, привлекаемое к административной ответственности, вину в совершении правонарушения не оспаривало, – рассказали в «Судах Югры».

Суд назначил хулигану административное наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.