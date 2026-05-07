Школьники из Сургутского района создали карту, посвященную фронтовикам

Школьники из сельского поселения Сытомино Сургутского района создали для музея карту, которую посвятили фронтовикам-односельчанам. В ней отражается судьба 100 участников Великой Отечественной войны. Об этом в соцсетях рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

По словам главы, всего с территории Сытоминского сельсовета было призваны 250 человек.

- Работу по восстановлению сведений о них ведут школьники под руководством руководителя Сытоминского историко-краеведческого музея Сергея Фоменкова. Они опираются на открытые источники, в том числе сайт «Память народа» и Государственный архив Югры, - уточнил Андрей Трубецкой.

В школьном музее рассказали, что сбор и обработка информации о фронтовиках в Сытомино идет десятилетиями – с 1979 года. 47 лет назад школьники под руководством учителя Нины Александровны Белкиной записывали воспоминания ветеранов. Затем дело педагога продолжил ее ученик Владимир Андреевич Чирухин. Сургутянин стал краеведом и создал цикл видеоинтервью с односельчанами. Он же в 1994 году основал историко-краеведческий музей, в фонде которого собраны более двух тысяч экспонатов. Он отражает историю десяти поселений Сургутского района. В музее есть экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. В коллекции хранятся боевые награды, портреты фронтовиков, копии наградных листов и письма.

Андрей Трубецкой отметил, что сегодня Сытоминский историко-краеведческий музей является крупнейшим среди школьных музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.