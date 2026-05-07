В Нижневартовске еще один электросамокатчик сбил ребенка и сбежал с места ДТП

Дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката и ребенка произошло 6 мая в Нижневартовске в пешеходной зоне на «Площади Нефтяников». Вечером неизвестный на электросамокате сбил 8-летнего мальчика и покинул место происшествия.

По данным Госавтоинспекции Нижневартовска, в 18:26 неустановленное лицо, управляя электросамокатом, мчался по пешеходной зоне. В районе дома 16 «Б» проспекта Победы, наглец сбил мальчика, который двигался по площади справа-налево относительно траектории движения электросамоката. После самокатчик сбежал с места, не оказав помощь ребенку. Мальчику потребовалась помощь медиков.

В этот же день, 15 минутами ранее тоже неизвестный на электросамокате в районе дома 80 по улице Мира сбил 5-летнего ребенка, который выбежал на тротуар от остановки. Электросамокатчик также скрылся с места ДТП, не оказав помощь малышу.