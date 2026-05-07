МЧС предупреждает жителей Югры о штормовом ветре до 25 метров в секунду

Град, кратковременный дождь и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду обрушатся на Ханты-Мансийский автономный округ – Югру после обеда 7 мая. Теплый ветер с южного, юго-восточного сменится на северо-западный, западный, северный и к вечеру значительно похолодает. Температура воздуха днем упадет с +12...+25... до +2...+4 градусов.

По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, во второй половине дня 7 мая с сохранением ночью 8 мая под влияние непогоды попадают: Нефтеюганский, Сургутский, Нижневартовский районы,, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Когалым, Нижневартовск, Мегион, Радужный, Лангепас и Покачи.

МЧС Югры напоминает:

- обходи шаткие конструкции и линии электропередач;

- не паркуй автомобили рядом с деревьями и слабо закреплёнными конструкциями;

- по возможности ограничь пребывание на улице;

- будь внимателен на дорогах, соблюдай скоростной режим и дистанцию;

- при возникновении происшествий звони по номеру 112.