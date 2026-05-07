Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 мая 2026 5:53

В Нижневартовске неизвестный на электросамокате сбил 5-летнего малыша и сбежал

Неизвестный на электросамокате в Нижневартовске сбил 5-летнего малыша и сбежал
Нина БАРИНОВА
Фото: Госавтоинспекция Нижневартовска

Фото: Госавтоинспекция Нижневартовска

Пятилетний малыш 6 мая получил травмы после того, как его сбил неизвестный на электросамокате. Нахал сбил мальчика и даже не остановился. Ребенку потребовалась помощь медиков.

По данным Госавтоинспекции Нижневартовска, в 18:15 неустановленное лицо на электросамокате в районе дома 80 по улице Мира сбил 5-летнего ребенка, который выбежал на тротуар от остановки слева-направо относительно траектории движения электросамоката. Электросамокатчик скрылся с места ДТП, не оказав помощь малышу.

Отметим, что это уже не первое в этом году ДТП с участием электросамоката. Несмотря на то, что в городе ограничили скорость движения на электросамоках, вартовчане продолжают нарушать ПДД.