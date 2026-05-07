Жители Сургута выбирают название для нового сквера в 25 микрорайоне

Перед Сургутской технологической школой скоро появится новое место для прогулок, отдыха и занятий спортом. Уже этим летом здесь начнут благоустраивать сквер, название которого должны выбрать жители Сургута.

Опрос можно пройти в группе «Школа социальный архитекторов Югры» во Вконтакте. Пока предложены три основных варианта: Сквер юных инженеров, Сквер знаний и Сквер открытий.

Кстати, сейчас идет конкурс эскизов центральной световой фигуры сквера. Основой для создания полигональной конструкции может стать рисунок любого из участников.

Заявки принимают до 12 мая на почте Kii_surgut@mail.ru. В письме необходимо указать ФИО и контакт для связи. Лучшие работы будут отмечены призами.