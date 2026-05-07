Пенсионерка из Нягани спилили сосны у дома и стала уголовницей

Четыре сосны под окнами дома мешали 62-летней жительнице Нягани. Деревья не пропускали свет в ее дом. Тогда бабуля наняла знакомого и он спилил сосны. После на югорчанку завели уголовное дело.

По данным «Судов Югры», в сентябре 2025 года пенсионерка, которая проживает в Восточном микрорайоне, незаконно вырубила четыре сосны руками знакомого, который не знал, что делать этого нельзя. В результате действий бабули администрации Нягани был причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 53 280 рублей. Пенсионерка в суде раскаялась, вину признала. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, условно с испытательным сроком 6 месяцев.