У жителя Нижневартовска конфисковали дачу, в которой он прописал 14 россиян

Житель Нижневартовска прописал на своей даче 6 взрослых и 8 детей – все они граждане России. Однако никто их зарегистрированных там не проживал, а потому в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении.

По данным «Судов Югры», приговор вартовчанину был вынесен в апреле текущего года. Согласно материалам дела, с 14 февраля по 4 декабря 2025 года, будучи владельцем жилого дома площадью 64 квадратных метров, вартовчанин прописал 14 россиян, среди которых 8 – дети. При этом люди фактически там не проживали. Вартовчанина приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Кроме того, суд конфискован дом в доход государства.