В Ханты-Мансийске на Зелёный Марафон зарегистрировались более 2 тысяч участников

Фото: пресс-служба Сбер

В Ханты-Мансийске продолжается регистрация на 13-й благотворительный забег СберПрайм Зелёный Марафон. На старт уже заявились более 2 000 тысяч участников. У желающих пробежать дистанции есть еще три недели для подачи заявок.

Забег стартует 30 мая в парке имени Бориса Лосева. Номера можно будет получить уже в с 07:30. Для взрослых предусмотрены четыре дистанции: 1 км, 4,2 км, 10 км и 21,1 км. Подросткам 15-17 лет предстоит преодолеть 1000 метров. Дети 10–14 лет и 7–9 лет пробегут 700 метров и 400 метров. Обязательно необходима медицинская справка.

Спортивно-развлекательная программа для детей и взрослых начнется в 9 утра, а через 15 минут запланирован первый старт. Торжественное открытие намечено на 10:00, награждение - на 14.00. За актуальной программой можно следить на сайте события.

- Зелёный Марафон - масштабный проект Сбера, который в этом году охватит 60 городов России, от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что участие в забеге примут более 140 тысяч человек. Мы с радостью приглашаем всех в этом году на Зелёный марафон в столице Югры! Даже если вы не любите бег, приходите с семьёй - у нас найдётся много интересного для каждого, – обратился к югорчанам управляющий Югорским отделением Сбербанка Виталий Дорошенко.

Традиционно на Зелёном Марафоне запланирована масштабная благотворительная акция. Добровольное пожертвование можно внести, выбирая дистанцию для бега. Также присоединиться к доброму делу любой желающий может на платформе СберВместе — участвовать в забеге для этого необязательно. Пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Сбер удвоит итоговую сумму, а собранные средства пойдут на программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.