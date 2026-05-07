В Сургуте дама на Kia сбила ребенка на велосипеде

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал юный нарушитель на велосипеде произошло 6 мая вечером.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 19 часов 41-летняя водитель за рулем Kia сбила 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на велосипеде в неустановленном месте. В результате ДТП мальчик получил травмы.

- Уважаемые родители! С наступлением теплого времени года всё больше детей и подростков садятся на велосипеды. Это не только отличный способ провести время на свежем воздухе, но и определенный риск. Ваша ответственность и внимание к детям – залог их безопасности, – обращаются в ведомстве к водителям.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 6 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 4 детей. Задержано 13 пьяных водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 155 водителей.