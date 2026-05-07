Дождь, гроза и штормовой ветер: погода в Югре 7 мая 2026 года

Сегодня без зонта лучше не выходит из дома Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 6 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, град. Ветер северо-западный, западный 9-14 метров в секунду, в отдельных районах порывы 18-23 метров в секунду. Под влияние непогоды попадают: Нефтеюганский, Сургутский, Нижневартовский районы, города Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Когалым, Нижневартовск, Мегион, Радужный, Лангепас и Покачи. Температура по северной половине +7...+12 градусов, по южной половине +19...+24 градуса.

В Ханты-Мансийске утром и днем переменная облачность, вечером ясно, осадков не ожидается. Сейчас +15 градусов. Днем +15...+17 градусов. Вечером +5 градусов. Ветер юго-западный,западный, северо-западный 7-13 метров в секунду.

В Сургуте утром и днем переменная облачность, днем небольшой дождь, вечером ясно. Сейчас +16 градусов. Днем +20...+21 градус. Вечером +5 градусов. Ветер южный, юго-западный, западный, северо-западный 5-20 метров в секунду.

В Нижневартовске переменная облачность, вечером дождь. Сейчас +15 градусов. Днем +21...+24 градуса. Вечером +6 градусов. Ветер южный, юго-западный, западный, северо-западный, северный 4-16 метров в секунду.

В Нефтеюганске весь день переменная облачность, вечером ясно, днем небольшой дождь. Утром +17 градусов. Днем +21...+22 градуса. Вечером +5 градусов. Ветер южный, юго-западный, западный, северо-западный 5-20 метров в секунду.

В Когалыме утром на термометре +16 градусов. Весь день переменная облачность, днем небольшой дождь. Днем +16...+19 градусов. Вечером +3 градуса. Ветер южный, юго-западный, западный, северо-западный 6-20 метров в секунду.

В Нягани весь день переменная облачность, утром небольшой дождь. Сейчас +13 градусов, днем +11...+13 градусов, вечером +4 градуса. Ветер западный, северо-западный 4-15 метров в секунду.

В Мегионе переменная облачность, днем дождь. Утром +17 градусов. Днем +22...+25 градусов. Вечером +5 градусов. Ветер южный, юго-западный, западный, северо-западный 5-17 метров в секунду.

В Радужном переменная облачность, после обеда дождь. Утром +16 градусов. Днем +20...+22 градуса. Вечером +4 градуса. Ветер южный, юго-западный, западный, северо-западный 6-17 метров в секунду.

В Лангепасе переменная облачность, днем дождь. Утром +18 градусов. Днем +14...+24 градуса. Вечером +5 градусов. Ветер южный, юго-западный, западный, северо-западный 5-18 метров в секунду.

В Лянторе сегодня переменная облачность, днем небольшой дождь. Утром +17 градусов. Днем +11...+20 градусов. Вечером +4 градуса. Ветер южный, юго-западный, западный, северо-западный 5-16 метров в секунду.

В Урае переменная облачность, без осадков. Сейчас +19 градусов. Днем на столбиках термометров окажется +17...+19 градусов. Вечером +8 градусов. Ветер западный, северо-западный 3-13 метров в секунду.

В Белоярском пасмурно, с утра и весь день дождь. Вечером переменная облачность и без осадков. Сейчас +6 градусов. Днем +2...+7 градусов, вечером +2 градуса. Ветер западный, северо-западный 4-11 метров в секунду.

В Пыть-Яхе переменная облачность, после обеда дождь. Сейчас +15 градусов. Днем +15...+22 градуса. Вечером +6 градусов. Ветер южный, юго-западный, западный, северо-западный 4-18 метров в секунду.

В Югорске преимущественно ясная погода, без осадков. Сейчас +12 градусов. Днем +12...+15 градусов. Вечером +6 градусов. Ветер северо-западный, западный 5-14 метров в секунду.

В Покачах сегодня переменная облачность, после обеда дождь, к ночи ясно. Сейчас +16 градусов. Днем +12...+22 градуса, вечером +4 градуса. Ветер южный, западный, северо-западный 4–18 метров в секунду.

В Советском преимущественно ясная погода и без осадков. Сейчас +12 градусов. Днем +12...+15 градусов. Вечером +6 градусов. Ветер северо-западный, западный 5-14 метров в секунду.