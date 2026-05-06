Голова ледохода на Оби дошла до Октябрьского района Югры

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре выдало сводку по ледовой обстановке на реках региона 6 мая. Так, на реках Вах, Аган, Назым, Казым, Амня и Ляпин идет ледоход. На Оби и Северной Сосьве тоже продвигается ледоход, местами уже чисто. На реках Большой Юган, Большой Салым, Вандрас, Иртыш и Конда льда не наблюдается, реки чистые.

В настоящее время голова ледохода на реке Обь сельского поселения Шеркалы Октябрьского района. Его протяжённость составляет 873 километра. Хвост сейчас находится в районе деревни Соснина Нижневартовского района. За сутки ледоход прошел 33 километра и направляется в сторону Ямала. До соседнего региона ему осталось 282 км.

На реке Тром-Юган наблюдаются закраины и подвижка льда. На реке Вах местами отмечается затор льда.

Спасатели предостерегают югорчан использовать маломерные суда и выходить на лед в настоящее время. Судоводителей настоятельно просят не выходить на акватории Оби и её проток до полного завершения ледохода. Льдины и заторы могут повредить лодку или опрокинуть её.

Добавим, что днём 7 мая местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидаются неблагоприятные погодные явления: ветер порывами 18–23 метров в секунду, гроза, град. Непогода накроет Нефтеюганский, Сургутский, Нижневартовский районы, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Когалым, Нижневартовск, Мегион, Радужный, Лангепас и Покачи.

МЧС России напоминает:

- не выходи на лёд в период ледохода;

- не выходи на маломерных судах на акватории в период ледохода;

- не приближайся к кромке льда и местам заторов;

- не оставляй детей без присмотра у воды;

- не рискуй своей жизнью ради улова или охоты.