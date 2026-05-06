Губернатор Руслан Кухарук и глава ДНР Денис Пушилин открыли Югорский парк в Макеевке

В Макеевке торжественно открыли Югорский парк. Об этом сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук по итогам рабочей поездки на Донбасс.

Строители приступили к благоустройству территории, где ранее находился Сквер 9-й пятилетки, в сентябре прошлого года. За это время пространство значительно преобразилось. На площади более пяти гектаров появились амфитеатр и цветомузыкальный фонтан, оборудовали несколько детских площадок, скейт-парк, места для настольного тенниса, падела и городков. Установили малые архитектурные формы, освещение и систему видеонаблюдения, предусмотрели пространство для торговых павильонов и парковки.

Одним из символов парка стали фигуры мамонтов, созданные по образу своих хантыйских собратьев из Археопарка в Ханты-Мансийске. Инсталляция получила название «Дружба Югры и Макеевки». При благоустройстве сохранили и вписали в новое пространство памятник мирным жителям Макеевки, ставшим жертвами массовых обстрелов со стороны Украины в 2014 году.

«В парке, получившем имя нашего региона, мы постарались поделиться с макеевчанами и гостями города частью самобытной культуры Югорского Севера», – отметил Руслан Кухарук.

Он выразил уверенность, что Югорский парк станет одним из любимых мест отдыха для жителей города всех возрастов.