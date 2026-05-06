Югра восстановила 338 объектов в подшефной Макеевке

С момента подписания Соглашения о сотрудничестве с Макеевкой в 2022 году югорские строители восстановили и привели в нормативное состояние 338 объектов городской инфраструктуры. В рамках рабочего объезда с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным губернатор ХМАО Руслан Кухарук осмотрел некоторые из них.

В этом году строители начали капитальный ремонт лицея №1 «Лидер», рассчитанного на 540 учащихся. Планируют обновить кабинеты и классы, утеплить фасад, заменить кровлю и инженерные сети. Как и в Югре, к модернизации образовательной инфраструктуры подходят комплексно: ранее отремонтировали пищеблок, а на прилегающей территории уже создали спортивную воркаут-площадку. После завершения работ лицей оснастят необходимым оборудованием и мебелью.

Планомерно идет обновление Городского дворца детского и юношеского творчества. Там уже отремонтировали фасад и инженерные сети, восстановили остекление. Сейчас завершают утепление кровли и внутреннюю отделку помещений. Дети уже оценили изменения. К концу 2027 года Дворец планируют превратить в современный центр творчества – установить мультимедийную систему и благоустроить территорию.

Аллея Победы, где площадь благоустройства составила около 13 тысяч квадратных метров, стала местом памяти и гордости. Здесь восстановили инженерные коммуникации, уложили асфальт, установили освещение, скамейки и две детские площадки, завершили мощение плиткой, провели озеленение и установку скульптур и флагштоков. Особое внимание уделили обновлению танка ИС-3. Проекция военных кинолент на стену постамента в темное время суток напоминает о подвиге предков.

Лицей №2 «ПРЕСТИЖ» и детский сад №19 – пример комплексного подхода к развитию образовательной среды. Здания не только отремонтировали, но и создали полноценную спортивную и досуговую инфраструктуру. Воспитанники детской художественной студии «Югория» из Нефтеюганска подготовили для детского сада Макеевки выставку «Русские народные сказки», вложив в работы свое творчество и тепло.

«Югра продолжит выполнять миссию по поддержке Макеевки. Мы видим результаты нашей работы, чувствуем благодарность жителей города и понимаем: каждый восстановленный объект, каждая новая площадка, каждая улыбка ребенка – это шаг к мирной жизни. Спасибо всем, кто участвует в этом важном деле», – подчеркнул Руслан Кухарук.

