Жители Югры на легендарных автомобилях едут в Волгоград

Международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах», посвященная празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, уже проехала на легендарных автомобилях «Победа» Челябинск, Магнитогорск, Оренбург и Самару и движется на Волгоград.

В каждом из пунктов участники маршрута возлагали цветы к Вечном огню. Завершится она в День Победы.

Медиаэкспедиция ежегодно проходит тысячи километров на ретроавтомобилях, посещая города России и других стран.

- Каждый город на нашем маршруте — это отдельная история и отдельные люди, которые бережно хранят память о Великой Победе. Мы видим, как они откликаются на наш проект. Важно, что легендарные автомобили «Победа» становятся не просто символом экспедиции, а поводом для разговора о прошлом, о подвиге наших предков и о том, как важно сохранять эту память, - рассказывает руководитель проекта Игорь Илык.