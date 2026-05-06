В Югре за незаконную рыбалку задержали самарца

Полицейского Сургутского района задержали 58-летнего вахтовика из Самарской области во время нереста наловил «пауком с подъемником» на реке Ай-Юхлыньявин много рыбы.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, всего вахтовик выловил 261 экземпляр рыбы: язь - 3 шт., окунь - 2 шт., елец - 6 шт., плотва сибирская - 250 шт. Ущерб водным ресурсам составил свыше 132 000 рублей. Рыба предназначалась для личного потребления. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещённых орудий лова в местах нереста».