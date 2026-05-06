Житель Сургута из ревности зарезал приятеля, к которому ушла сожительница

Драма разыгралась в Сургуте 5 мая. 42-летний ревнивец зарезал ножом нового возлюбленного своей сожительницы. Решается вопрос о заключении сургутского Отелло под стражу. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, накануне сургутянин пришел для выяснения отношений к своему знакомому. Именно к нему от ревнивца ушла сожительница. Для разговора мужчина прихватил с собой нож, которым он и ударил в грудь своего бывшего приятеля. От полученной раны мужчина скончался на месте происшествия. Ревнивца задержали полицейские.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.