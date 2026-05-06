Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Трагедия произошла сегодня утром, 6 мая в городе Нефтеюганске. При тушении пожара в квартире на 10 этаже многоквартирного дома 3/2 в 17 микрорайоне города Нефтеюганска обнаружено тело 38-летней женщины. По свидетельствам очевидцев, пламя вырывалось с балкона, а черный дым был виден далеко от места происшествия. Это подтверждает и видео, опубликованное в сообществе «Это Юганск, детка».

По факту обнаружения тела женщины следователи организовали процессуальную проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Видео Это Юганск, детка При пожаре в многоквартирном доме Нефтеюганске погибла женщина

- Все обстоятельства случившегося и причины пожара выясняются следователями во взаимодействии с дознавателями ГУ МЧС России по ХМАО-Югры. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, – говорится в сообщении СУ СК по ХМАО-Югре.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с начала 2026 года наблюдается значительный рост пожаров и увеличение числа погибших и пострадавших. Уже зарегистрировано 654 пожара, унесших жизни 30 человек. Еще 20 человек получили травмы. Страшная трагедия произошла 2 мая в Мегионе, где в поселке Высокий на улице Школьной, 1 в частном доме сгорела семья из семи человек, среди которых 4 ребенка (2025, 2015, 2013, 2011 г.р.).