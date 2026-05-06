Уровень воды в районе Нижневартовска 6 мая составляет 760 сантиметров

Уровень воды в реке Обь продолжает быстро расти. Если 5 мая в районе Нижневартовска он был 723 сантиметра, то на утро 6 мая уже составляет 760 сантиметров, до критической отметки остается 140 сантиметров. За сутки уровень воды в Оби поднялся на 37 сантиметров. Об этом сообщает городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что при уровне 9 метров начинает подтапливать Плиевские дачи и дачи РЭБ флота. Ледоход на реке продолжается. Его голова устремилась в сторону Ямала. Тело ледохода составляет 460 километров.

Главное управление МЧС России по Югре напоминает судоводителям: не торопитесь с выходом на акватории Оби и её проток, дождитесь полного прохождения ледохода. Движение льдин и ледовые заторы представляют серьёзную опасность для маломерных судов. Под напором льда плавсредства могут быть зажаты, получить повреждения корпуса или двигателя, а при столкновении с льдиной — опрокинуться.