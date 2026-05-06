Пьяного водителя из Нефтеюганска лишили прав и конфисковали Skoda Superb

Водитель Нефтеюганска уже второй раз садится пьяным за руль. На этот раз за это нарушение его привлекли к уголовной ответственности.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, ранее мужчина уже был привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, но в июне 2025 года опять пьяным сел за руль своего автомобиля и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в сельском поселении Солнечный Сургутского района.

Суд назначил мужчине наказание в виде 280 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на срок 2,5 года. Его автомобиль Skoda Superb конфискован в доход государства.