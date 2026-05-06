Жительница Пыть-Яха назвала код из СМС и лишилась почти миллиона рублей

В дежурную часть полиции Пыть Яха с заявлением о мошенничестве обратилась 21 летняя местная жительница. Выяснилось, что девушку мошенники развели по стандартной схеме.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, сперва девушке позвонил якобы сотрудник сотового оператора. Для актуализации данных и проверки качества связи он попросил назвать код из СМС сообщения. Затем югорчанке уже позвонила сотрудница портала Государственных услуг, которая сообщила о подозрительной активности в личном кабинете заявительницы и предупредила, что код, вероятно, попал к мошенникам. Она сказала, что скоро ей позвонит сотрудник Центрального банка. При этом что сотрудники Госуслуг, что Центрального банка никогда не звонят россиянам. Общение с ними возможно только при личной встрече. После к объегориванию девушки подключился лже следователь. Он заявил, что от ее имени якобы финансируется противоправная деятельность. Он стал угрожать уголовным преследованием и убедил неразумную югорчанку перевести личные сбережения в размере около 260 тысяч рублей на «безопасные счета». Затем он потребовал оформить кредит в сумме более 690 тысяч рублей для «урегулирования вопроса».

В течение двух недель девушка переводила по указке кураторов деньги на указанные ими счета. Она также активировала около 20 сим-карт на свое имя и передала их куратору. За это время у югорчанке в голову ни разу не возникла мысль, что ее тупо разводят. Общий ущерб составил свыше 900 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».